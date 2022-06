Une maison moderne au design inédit

L'intérieur de la maison a été organisé de manière à offrir une vue sur l'extérieur. Il serait dommage de ne pas profiter du cadre environnant et notamment d'une vue agréable sur la piscine. Des couleurs à la fois sobres et énergiques décorent cet intérieur. Principalement composé de noir et de blanc, des accents de rouge vif viennent dynamiser cet espace avec classe.

Pour les journées les plus froides, une télévision écran plat est prévue comme distraction.