Une maison qui détonne

A l'intérieur, la maison se présente avec un mélange réussi de design moderne et d'ambiance rustique-confortable. Les planches du chêne procurent la chaleur et le naturel et se trouvent en contraste captivant avec les murs blancs facilement décorés. La réalisation ouverte du rez-de-chaussée provoque un sentiment d'habitation généreux et grâce à la formation en L de l’espace, cela offre suffisamment de possibilités de détente ou d’intimité. Ainsi on peut regarder la télé, par exemple, absolument en paix dans le salon pendant que dans la cuisine l'eau des pâtes bouillonne !