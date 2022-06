10 plantes vertes pour faire respirer votre intérieur

Vous vivez en ville et subissez quotidiennement la pollution ? Optez pour la solution la plus naturelle : des plantes vertes dépolluantes qui vont littéralement assainir votre intérieur.

Le saviez vous ? Le monoxyde de carbone n'est pas seulement le fruit des gaz d'échappement, il peut aussi s'échapper de la gazinière et du chauffe eau, des plantes dépolluantes comme le toluène et le benzène. Cette plante verte araignée est une des dépollueuses les plus fréquentes et les faciles à trouver dans le commerce.

L'idéal est de placer cette plante verte assainissante dans le salon ou la salle de bain tout en maintenant sa température aux alentours de 18 degrés.