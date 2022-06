Cuisine avec Îlot central: 10 Révolutions Majestueuses!

Cette cuisine moderne est un éclat de bonheur pour nos yeux. L’espace disponible est absolument parfait. Les couleurs blanches et bois s’associent à la perfection. Le jeu de lumière proposée apporte une clarté nécessaire sans pour autant éblouir.

De plus, on imagine clairement qu’en bonne cuisine moderne, il soit possible de choisir quel lustre allumer ou non. Laissons donc notre imagination se laisser aller avec des jeux de lumières tamisés ou en tout cas constamment différents.

Parlons quand même de cette superbe table à manger. On se demande s’il s’agit d’une table ou bien d’un canapé. Somme nous dans la cuisine ou dans la salle à manger ? Et bien non, il s’agit pourtant bien seulement de la cuisine. Cette table originale ne peut laisser place qu’à de nombreux moments de joie et de plaisir.