10 Îlots Uniques pour une Cuisine Splendide!

Finalement, nous nous retrouvons au sein de cette ambiance somptueuse. Le caractère magique de cette cuisine réside dans une association unique des couleurs et des matériaux.

En effet, en plus d'être ultra moderne, cette cuisine fait état d'une couleur prédominante à savoir le blanc auquel a été ajoutée cette somptueuse nuance de blanc et de gris permettant de créer un lien de couleurs entre le blanc et les éléments présentant des couleurs plus sombres, à savoir les accessoires en acier inoxydable, l'aspect bois présent au sein de l'îlot central et dans les étagères et également la couleur sombre du plafond.

Concernant l'îlot central même, il arbore cette superbe nuance de blanc tachetée de gris sur l'ensemble du plan de travail. Il présente, ensuite, un fond en bois dont les lignes parallèles viennent rompre brutalement avec les lignes courbées et aléatoires du plan de travail.

Présentant, ainsi, toutes les caractéristiques recherchées chez un îlot central, ce dernier est magnifié par l'association unique des couleurs.