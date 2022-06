Un ancien garage transformé en maison

Le rez-de-chaussée, qui fait 100 m2, compose l'espace à vivre ouvert le plus spacieux de la maison. La cheminée centrale, au look design, permet de créer une séparation entre le salon et la salle à manger tout en laissant l'espace ouvert. Elle permet également de chauffer ce grand espace de vie et de lui conférer une touche chaleureuse appréciable, notamment lors des longues soirées d'hiver. Pour garder le charme industriel de cet endroit intact, les fenêtres sont entourées d'un cadre en aluminium au style industriel. Leur emplacement est resté identique mais elles ont parfois été élargies afin de créer de baies vitrées qui s'étendent jusqu'au sol. On a ainsi préservé le charme industriel du lieu tout en optimisant la luminosité de ce bel espace à vivre.