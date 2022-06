8 bars pour votre cuisine que vous allez adorer

Ce type de bar minimaliste est comme un ilot de cuisine partant du mur. Cette alternative qui occupe un espace discret, a pour but de profiter de l’espace pour la préparation des aliments et pour manger. Il s'agit exactement d'un bar, d’un plan de travail et d'une table.

Dans ce cas, faites en sorte que la hauteur du bar et des chaises soit supérieure au plan de travail. Cette option double éloigne un peu le convive des fumées de la préparation mais non du processus, et il peut profiter d’une bière en nous parlant.