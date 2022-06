Une Rénovation Exemplaire pour Maison Délabrée !!

La salle de bain actuelle n'a plus rien à voir avec actuelle avec l'ancienne. Comme on le voit, le toilette n'est plus installé au même endroit et sous la fenêtre est placé un petit chauffe-serviettes. L'utilisation du blanc augmente la luminosité de l'espace. Le noir permet quant à lui de donner de la personnalité à la pièce et de rehausser l'élégance de cette dernière.