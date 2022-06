La cuisine: 10 nouveaux designs modernes et minimalistes

Pour créer une belle cuisine, il n'est pas nécessaire de la surcharger d'accessoires, bien au contraire. Pour obtenir une cuisine fonctionnelle et confortable, sobre et élégante rien ne vaut l'alliance de deux styles qui ne déçoivent jamais, le minimalisme et la modernité !

Donnez la priorité à l'ordre, l'unité, aux couleurs sobres, et aux accents monochromatiques afin de réussir à réaliser un style minimaliste exemplaire. Gardez vos surfaces de travail vides de tout accessoire, maximisez la luminosité de la pièce, préférez les textures lisses et un mobilier sobre. Ces idées et d'autres encore sont illustrées dans le livre d'idées ci-dessous.