8 idées du Feng Shui pour attirer la prospérité dans son intérieur

Votre entrée doit être propre, soignée et attirer la curiosité des passants. Ne la cachez pas, où ne rendez pas son accès difficile. Une entrée encombrée symbolise des difficultés à trouver de l'argent et à saisir des opportunités. Vérifiez que votre sonnette fonctionne bien, placez un joli tapis d'accueil et assurez d'avoir installé un bon éclairage extérieur. En invitant les individus à entrer, vous ouvrez votre portes à de nombreuses chances et opportunités.