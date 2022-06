L'architecte d'intérieur Sandra Hisbèque nous offre ici sa vision d'un salon blanc et moderne. Le sofa de couleur blanche, les murs blanc grisé ainsi que les grandes baies vitrées parées de rideaux blancs fins participent à la créationd 'une ambiance lumineuse et chaleureuse à la fois. Quelques notes de couleurs viennent réhausser ce salon blanc, tels que la table basse au teint boisé et le second canapé noir et gris. Un ensemble harmonieux et contemporain.