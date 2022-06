6 astuces pour une chambre à coucher idéale

Pour plus de confort, il peut être judicieux de choisir des couleurs douces et des matériaux moelleux. Ici, les tons gris créent une atmosphère tranquille et sereine. Le couvre-lit en velours apporte de la texture au lit et surtout un grand confort et une grande douceur. Enfin, le tapis permet de ne pas avoir à poser le pied sur un sol froid en hiver au saut du lit. Il adoucit ainsi le réveil et offre un contact doux et moelleux aux pieds encore endormis. Une fois tous ces conseils mis en œuvre, il ne vous restera plus qu'à vous glisser sous les draps pour profiter pleinement de votre chambre.

Et si votre chambre est petite, venez consultez nos conseils pour y optimiser l'espace.