Une Maison aux Magnifiques Perspectives

Cette maison moderne et à l'architecture minimaliste est construite de plain-pied à partir de béton cellulaire. On aime beaucoup la toiture-terrasse qui vient donner à la maison son aspect simple et épuré. Pour ce projet, les créateurs ont cherché à atteindre une bonne performance thermique. Pour rendre possible ce défi, des menuiseries mixtes ont été utilisées. Au niveau du volume, la forme de la maison est elle aussi relativement simple avec une forme en L qui place les chambres à l'Est, ce qui assure l'intimité du jardin et des pièces de vie tournées vers le Sud.

Un des points forts de ce projet : chaque espace intérieur profite de plusieurs perspectives très intéressantes sur le jardin et le potager. Le soleil vient illuminer les pièces de vie et leur donne une certaine dynamique à la fois intime et pleine de chaleur.

Le + Développement Durable : Une consommation de chauffage comprise entre 32 et 38KW/an/m² a été constatée par la mise en place d’un compteur dédié pour une température de consigne de 20° toute l’année.