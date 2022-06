Inspiration: Créer une magnifique bibliothèque

Dans ce salon, l’espace est tourné sur la lumière extérieure provenant du jardin, la bibliothèque disparaît dans le mur mettant en valeur les livres et non la bibliothèque en elle-même. Ici, on se laissera facilement aspiré par sa lecture et l’imagination dérivera aisément ! Un lieu agréable où lire durant la journée, mais aussi le soir, quand la cheminée réchauffe la pièce et que l’on s’installe confortablement dans les larges canapés gris.