Une magnifique maison moderne et blanche

Les architectes de l'Atelier Furtner-Tonn , ont conçu une maison moderne de rêve aérée, spacieuse et très confortable.

Située dans le 22e arrondissement de Vienne, cette maison comporte des couleurs et des matériaux naturels qui parlent avec un langage de design clair. Cette maison familiale a été soigneusement pensée et conçue, jusqu'au dernier détail. Vous ne trouverez jamais une autre maison de famille plus confortable!