16 idées de clôtures de jardin à retenir !

Dans un jardin, l'attention est souvent portée sur les plantes et les fleurs, cependant, les clôtures de jardins jouent aussi un rôle crucial dans l'esthétique et la fonctionnalité d'un jardin. La clôture permet de délimiter un espace privé pour les propriétaires du jardin. Dans les quartiers résidentiels où les maisons sont accolées les unes aux autres, la garantie de la préservation d'une certaine intimité à l'abris des regards des voisins est indispensable.

Le choix du type de clôture doit donc répondre à plusieurs critères. Dans ce livre d'idées, homify a compilé 16 modèles de clôtures différents pour vous inspirer.