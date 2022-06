Attention nous allons toucher un sujet sensible… le hipster. On vous imagine derrière votre écran pensant, soit « Non… pas encore lui !» ou bien « Pff.. de toute manière, nous sommes tous des hipsters ». Certes, certes, mais ne vous affolez pas et venez plutôt découvrir cet appartement imaginé et modelé en 3D par le STUDIO ARTERE. Ce n'est pas nous qui le disons mais bien le créateur, cet intérieur a éte pensé, imaginé et modelé selon les références dites « hipsters » donc venez y jeter un coup d'oeil, la conception en vaut définitivement le détour et va nous permettre de découvrir quels sont les tendances design qui se dessinent à travers ce mouvement de société. Nous avons bien sûr déjà quelques idées en tête dont évidemment l'immanquable et l'indétrônable style vintage mais partons encore plus dans le détail durant cet article très, très sensible…

Avant toute chose, il nous est nécessaire de définir le hipster ou bien notre présentation en serait tronquée. Donc allons-y, mettons les pieds dans le plat, nous n'avons peur de rien !

Petite histoire du hipster… Comme beaucoup d'expression et de mot de la culture urbaine, nul n'est vraiment sûr de comment et où a pu naitre une tendance et une expression. Paraîtrait-il que l'expression hipster fut inventée au milieu du XXème siècle pour désigner les amateurs de jazz et de be-pop. Ces jeunes adorateurs adoptaient alors le mode de vie d'un musicien de jazz aussi bien dans le language et que dans l'attitude vestimentaire. Pour les musiciens de jazz, la pauvreté était de rigueur, ce qui expliquerait le style très « relâché » dira-t-on de nos hipsters actuels. Vous voyez de quoi nous parlons : ce très recherché laisser-aller apparent.

Comme la plupart des modes occidentales, ce mouvement nous a été envoyé directement depuis les Etats-Unis et si vous partez faire un tour à Brooklyn, New York, vous prendrez peut-être peur à la vue de tous ses hommes barbus à lunette affublés d'une veste de tweed dégustant des bagels. Oui nous n'avons pas peur des clichés…

Aujourd'hui le hipster n'a pas tellement changé. Il s'habille toujours comme un sans-abri, il se veut avant-gardiste et artiste dans l'âme. Bref, il énerve mais qu'en est-il de son appart ?