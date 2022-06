La maison dont tout le monde rêve

Le cabinet d'architecture brésilien A / Zero a conquis notre cœur avec cette maison de rêve. Moderne et chaleureuse, minimaliste et opulente, la liste des attributs est sans fin.

Alors que la façade combine de façon très habile couleurs chaudes et formes modernes, il y a à l'intérieur tout le luxe brésilien – jumelé avec un décor élégant. Laissez-vous emporter par l'ambiance de cette maison de rêve moderne – profitez en!