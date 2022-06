Une maison de rêve et de luxe

Si on s'assoit sur le divan en face de la télévision, on peut reconnaître dans l'espace encore beaucoup d'autres détails captivants. Le divan de cuir noir est non seulement confortable, mais aussi pratique, car il est fermé de derrière et à gauche par une construction en bois, offrant de l'espace de rangement. Si on dirige le regard en avant, on voit d'abord deux autres possibilités de siège près du mur gauche – des fauteuils confortables. Ensuite, le clou : un mur de pierre dans lequel se cache non seulement la télé, mais aussi une cheminée !