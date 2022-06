Auvents, marquises et tonnelles pour une terrasse élégante!

Posséder un jardin est un luxe inaccessible à beaucoup de citadins. Cette petite bouffée d’oxygène, de fenêtre sur la nature environnante est un bien précieux qui demande un certains entretien et quelques aménagements ! Bien conscient que la saison ne se prête pas idéalement aux articles consacrés aux jardins et leur aménagement, nous souhaitons cependant faire une entrave à cela et vous faire découvrir des photos rayonnantes afin de vous faire patienter avant le retour des beaux jours. Le thème en cette matinée froide et grise au possible est l'installation d'auvents, marquises et tonnelles sur une terrasse extérieure ou dans un jardin. Si vous souhaitez installer une pergola pour vous protéger du soleil et avez besoin de quelques mois de réflexion avant de vous décider, cet article vous inspirera peut-être !

Par ailleurs, tonnelles, auvents et pergolas sont également de fidèles amis lors des chutes de température en automne, ces équipements vous protègent du soleil en été mais également de la pluie et du vent tout au long de l'année. Ce type de mobilier élégant vous permettra de passer de merveilleuses soirées entre amis et cela tout au long de l'année. Découvrons donc ensemble les solutions de nos professionnels français en matière de protections solaires pour votre jardin.