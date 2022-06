Une maison de famille unique pour des exigences élevées

Ceux qui recherchent une maison avec un design sophistiqué et une atmosphère authentique, devraient se tourner vers architectes Meier près de Zurich. Nous vous présentons aujourd'hui un projet d'une harmonie qui capture une au premier coup d' œil. Des formes fluides, dynamiques et passionnantes. Nous rencontrons l' architecture moderne typique avec beaucoup de verre, des murs blancs et un plan d'étage ouvert. Allons y!