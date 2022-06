Une maison avec un truc en plus!

Dans l'intérieur il est clair que les lignes et les couleurs simples dominent. Ici il s'agissait de combiner le design minimaliste avec la technique la plus moderne. Et cela commence déjà avec l'éclairage : un éclairage indirect d’escalier ou de plafond caractérisent décisivement la diffusion de la lumière dans les espaces. En outre, il s'agit d'une lumière d'ambiance réglée sur le mouvement des habitants. Plus besoin d’éteindre la lumière quand vous sortez de la pièce, elle s’éteint toute seule !

La construction de l'intérieur est aussi intéressante: la zone résidentielle se divise par une méthode de construction en cinq niveaux.

