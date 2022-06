Avant-Après: Une Vieille Salle de Bain est Remaniée!

Les résidents d'une maison individuelle à Bad Oeynhausen souhaitaient moderniser leur petite salle de bain, pour la rendre plus moderne. Une rénovation de cette pièce pourrait créer plus d'espace praticable, pour plus de confort comme dans un spa à domicile. Pour ce faire, les propriétaires ont contacté nos experts en design, pour créer un petit temple de bien-être dans un espace qui ne fait pas plus de 10 mètres carrés.

Suivez-nous, le résultat est impressionnant!