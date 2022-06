Hommage à la nature

Ce livre d'idées est consacré aux créations de nos experts nous évoquant la nature et le monde animal. Bien évidemment ces thèmes sont une source indéniable d'idées pour nos professionnels et nous permettent à nous de nous évader en pleine nature le temps d'un instant. Des touches de vert, un peu de verdure et du mobilier au design organique dans nos intérieurs ne sont jamais de refus. Découvrez des objets fonctionnels de la vie de tous les jours transformés en véritables œuvres design. Ainsi, en avant toute pour une sélection de réalisations Made in France.