Une maison de campagne moderne et stylée

Outre son ouverture sur la mer, le nord de l'Allemagne tient aussi sa popularité de son architecture unique. Sur l'île de Sylt par exemple, les maisons sembleraient parfois sortir d'un conte de fées.

Ces maisons typiques de cette île magnifique sont faites de toits de chaume, de briques rouges aux couleurs chaude et de portes et fenêtres peintes en bleu. La maison présentée dans ce livre d'idées reprend ces caractéristiques traditionnelles et cache entre autres un intérieur surprenant de part son ingéniosité et sa créativité.