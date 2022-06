Un appartement aux accents marins en France

Terre en vue ! Même les marins les plus endurcis et les amoureux de la mer ont besoin de temps à autre de remettre pied sur la terre ferme. Dans cet appartement, la chambre à coucher a été conçue comme un îlot à part, bien en sécurité. On a convoqué des éléments plus rustiques, avec des couvertures en fourrure marron, une cheminée, le papier peint forêt ou la tête de lit qui évoque des branchages. Une façon intelligente d’éviter un surchargement du thème marin.