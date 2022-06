Cultures urbaines et design

Spray Architecture est une agence bien particulière. Ses créations sont le reflet de fortes influences issues de street cultures. L'agence puise son inspiration dans des univers tels que le street art, le design, le graphisme, l'illustration et le graffiti et leur architecture questionne les appropriations de l'espace. Une belle agence qui sait transformer la ville en décoration d'intérieur. Le projet ci-contre fait partie de leur travail d'aménagement d'une salle de boxe dans la ville de Paris. Les clients souhaitaient un lieu atypique et convivial, loin des salles de boxe habituelles que l'on peut rencontrer. On peut dire que cette commande était remplie de promesse ! Les architectes avaient à faire avec un bâtiment art nouveau inscrit comme monument historique… Le but était donc de respecter la noblesse du bâtiment tout en donnant un caractère et une personnalité au lieu. Pas étonnant que Spray Architecture se soit tournée vers une décoration en rapport à la ville alors que l'on sait que la boxe peut tout à fait être un des éléments composant cette même culture urbaine.

La photo ci-dessus représente l'un des deux vestiaires de la salle de boxe. Voulus intimistes, l'agence les a composés de larges lavabos rigoles, de miroirs de barbier mais surtout ils revêtent les murs des carreaux blancs typiques du métro parisien. Un bel hommage aux cultures urbaines et une touche street culture assurée quand on sait que le street art est avant tout né et perdure dans le métro. Enfin mélangeant les références new-yorkaises et parisiennes, c'est décidément un hommage aux villes et aux espaces publiques que cette salle de boxe pas comme les autres.