Parce qu’il n’y a plus de limite, mettons-nous à la chaise lumineuse de Philippe Boulet ! Ce designer français s’est spécialisé dans les meubles et objets lumineux bien avant tout le monde. Véritable précurseur, il associe à ses créations les dernières technologies électroniques. Ses principales sources de lumières sont la LED et la phosphorescence. Ces fauteuils ont d’ailleurs plus d’un tour dans leur sac. Ils ne se contentent pas de s’éclairer mais changent perpétuellement de couleur. De quoi s’extasier ! Avec leur style Louis XVI, le créateur cherche à apporter au quotidien une touche d’onirique et de glamour. Très, très kitch et on adore !