De vieille ferme à luxueuse villa

Ici nous regardons la salle de bain appartenant à cette chambre d’amis, qui étonne avec la grandeur, le luxe et la lumière naturelle. Complètement carrelée avec les pierres de mosaïque turquoise et avec des éléments de bois isolés qui se distinguent et qui s'occupent de la chaleur et du naturel. La grande douche et l'équipement moderne donnent un sentiment de Spa et s'occupent de ce que les invités se sentent ici comme dans un hôtel cinq étoiles !