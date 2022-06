Petit mais Chic – Appartement Terrasse de 70m²

C'est pas pour rien l'appartement terrasse est l'une des maisons les plus populaires, il est courant de voir un univers plus intime et plus magnifique au dernier étage. Cette solution est idéale pour ceux qui ne possèdent pas un budget conséquent pour réaliser leur rêve!

Que diriez-vous si vous nous proposons un exemple de ce genre d'ahbitation? Les architectes de MOLDPROJECT nous propose au milieu du centre-ville, un appartement chic de 70 m², qui est complété que complète 21 m² de terrasse sur le toit d'un immeuble. Bienvenue dans notre virée à 360 °!