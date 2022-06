8 chambres de rêve

Une bonne nuit de sommeil nous donne plus d'énergie et de volonté pour faire face à la journée, elle donne une vision optimiste et répond à un besoin physique. Si le sommeil fait des merveilles, son manque peut rendre notre routine très difficile. Pendant le temps que nous restons endormi, le corps produit des substances fondamentales pour le corps afin de reconstituer son énergie. Nous savons que la théorie est beaucoup plus facile que la pratique, après tout, les heures de travail et les activités quotidiennes réduisent souvent nos heures de repos. Ceci est une perte qui devrait être évitée si vous voulez avoir une vie plus heureuse et plus saine. Vous devez apprendre à ralentir et à changer certaines habitudes, ainsi qu'a commencer à utiliser des méthodes qui vous permettent d'avoir une bonne nuit dans votre chambre: la lumière tamisée, un oreiller frais.

Et parce que cela est essentiel et le repos mérité, nous avons quelques conseils sur la façon dont votre décor peut être dirigé pour faciliter l'arrivée de bons et durables rêves.