Choisissez votre Modèle de Maison Moderne en Bois!!

Ce chalet est situé à Avoriaz ; une station de sports d’hiver construite dans les années 1970, véritable expérience architecturale novatrice. Ce modèle maison moderne possède une charpente repensée pour ouvrir les espaces, en permettant un accès au chalet par le haut, débouchant sur les pièces de réception réunies en un seul grand espace, réparti en sous-espaces délimités par des jeux de niveaux et des couleurs différenciées. L’ensemble est ainsi ouvert sur l’impressionnant panorama. Un niveau indépendant intègre une partie nuit avec toutes les commodités pour une suite parentale, et les niveaux inférieurs abritent les chambres d’enfants et d’invités, plus un sauna.