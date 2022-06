7 Idées pour créer une Entrée Spectaculaire de la Maison!

Illuminer sa façade et par conséquent l'entrée de la maison, est généralement un excellent choix. En plus de son un but fonctionnel, le luminaire de la façade rend l'architecture encore plus belle et impressionnante.

Vous pouvez choisir un éclairage intégré dans le plancher, dans le plafond ou dans les murs; mais il est important de garder à l'esprit que le résultat à atteindre, est la mise en scène de la façade!