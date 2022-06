10 Innovations Home Deco pour Salle Multimédia

Dans la démarche home déco des experts homify, SYLVIE LEBLANC ( Décorateurs d'intérieur à COMPIEGNE ) propose aux particuliers et aux professionnels en Picardie, à Reims, à Paris et à l’Ile de France, une déco d’intérieur sur mesure, comme ce salon simple qui utilise des divans classiques, un meuble TV simple, et un mariage de couleur entre l'olive et le blanc qu'accompagne un tableau dans la déco murale. Cet esprit de home déco, peut aider à réutiliser vos meubles ou vous en conseiller de nouveaux, selon votre style, vos envies et votre budget.