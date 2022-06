Nouvelle vie en poésie

Cette embarcation pour canard et palmipèdes fut designée et créée par une association de créateurs, La Piote Designerie, lors du projet « Dessine-moi un mouton » dans le but de mettre en avant la faune et la flore de Champagne-Ardenne. Composée d'un assemblage mi-bois de pièces en contreplaqué, deux profils en liège permettent sa flottaison. Son ethétique fut pensée et refléchi de façon à obtenir des formes et une structure ressemblant à une plume. L'allure de l'embarcation, elle, n'est pas sans rappeler un jeune caneton ébouriffé. On aimerait à voir voguer cette arche bien particulière et à observer ses occupants, à la fois fiers et improbables, voguant vers d'autres horizons.