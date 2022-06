Eco-responsable

Voilà des ustensiles bien particuliers qu'il nous semblait important de mentionner. Retournons vers des choses plus simples et plus intelligentes avec ce set de couverts que nous propose Alcyone Design. Les créateurs de l'agence ont pensé un couteau, une fourchette et une cuillère simplifiés et adoptant l'esthétique végétal. Les manches rappellent le bois d'une forêt et le design dans sa plus pure simplicité donne un côté rustique et simple aux couverts. Pourtant leurs formes ont éte pensées de façon à tenir compte des gestes de l'alimentation. La lame du couteau est dessinée de façon à préparer le basculement de l'ustensile lors de la coupe ou encore la jonction entre les pics de la fourchette et son manche sert d'arrêtoir pour la bouche. Enfin, à noter : Alcyone Design travaille avec des artisans de leur région et privilégie les matériaux français.