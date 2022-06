Cuisine : entre intérieur et extérieur

On imagine parfaitement ce plateau serviteur sous une tenture blanche, dans un jardin anglais, à coté de laquelle se prélassent deux jeunes filles. Peut-être est-ce le tea time ou bien la fin d'un repas improvisé. Oui décidément cet objet invite à la rêverie. Et il y a plus encore à son design ! Vous avez devant vous un objet contemporain inscrit dans la logique du développement durable. Composé de rotin et de vigne d'eau, deux des ressources naturelles les plus renouvelables, l'utilisation de ces matériaux apporte une réponse à la déforestation de la planète. Le rotin, par-delà son aspect écologique, est la matière de tissage par excellence et est utilisé dans les pays asiatiques depuis des millénaires. Plus ? L'objet est fabriqué main.