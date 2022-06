12 petits trucs pour augmenter la valeur de votre maison

La maison est un refuge. L'endroit où l'on rentre après une journée épuisante et on l'on passe la plupart de son temps libre. Voltaire disait Il faut cultiver son jardin , homify rajoute ’mais aussi entretenir sa maison.’ Dans ce livre d'idées nous vous présenterons dix idées intelligente et simple à réaliser afin de vous sentir mieux chez vous, mais aussi pourquoi pas de favoriser la location ou la vente de votre maison !