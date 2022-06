10 idées pour transformer sa salle de bain !

Besoin d'un coup de neuf dans votre salle de bain ? Cela peut être beaucoup plus facile qu'il n'y paraît et n'est pas toujours synonyme de dépense en temps, en énergie et en argent.

Dans ce livre d'idées, nous vous donneront quelques conseils pour améliorer radicalement votre salle d'eau par de petites ou grandes modifications, mais aussi grâce à un soin attentif quotidien. En effet, plus vous serez soigneux dans le nettoyage de votre salle de bain, moins vous serez sujet aux mauvaises odeurs ou aux fuites !

N'oubliez pas non plus qu'un coup de peinture peut aussi parfois tout changer, et pour plus d'astuces et de conseils, découvrez dans ce livre d'idée, dix idées en or pour bénéficier d'une superbe salle de bain.