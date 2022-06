5 Châteaux en Espagne Accessibles!!!

À Torremolinos, Malaga, près de la Costa del Sol, ce logement à fort caractère est dilué avec les tons du paysage. Murs de couleur sable deviennent encore plus clairs au soleil mais ses habitants grâce à des terrasses et des espaces en surplomb couverts sont protégés des rayons brûlants. Comme un tableau de Mondrian, les lignes verticales et horizontales qui marquent les quatre murs de cette maison donnent vie à une pièce à l'architecture contemporaine. Palmiers, un grand espace en plein air et une piscine pour se rafraîchir les jours les plus chauds de l'année complètent cette maison de luxe.