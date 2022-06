8 Idées Fantastiques pour l'éclairage des Couloirs et des Escaliers!

Les reflets de lumière donne un look plus spacieux et propre au couloir. La combinaison de l'éclairage avec le verre, crée une image unique dans cette zone de la maison. Les garde-corps des escaliers en verre sont très populaires, et ils permettent de rendre la salle élégante et confortable: un bon positionnement des luminaires est d'une importance capitale dans le design.

Les sources lumineuses placées directement sur le verre peuvent provoquer une réflexion irritante. Mais si vous les mettez dans le couloir de sorte qu'une réflexion subtile se produise, le résultat sera spectaculaire comme nous le voyons dans l'image jointe.