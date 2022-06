7 habitudes pour garder votre maison toujours propre

Dans la cuisine, vous devez éviter à tout prix d'accumuler les plats dans l'évier. Si vous êtes à court de temps, vous pouvez les laisser tremper pendant un certain temps avec du savon, puis les laver à la main ou mettre dans le lave-vaisselle. Laissez les plats non lavés rendra la nourriture sèche et le nettoyage devient difficile par la suite. En plus de l'aspect encombré, ils apportent aussi des mauvaises odeurs dans la cuisine.