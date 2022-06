Tomber Amoureux de 6 Bungalows!

Nous commençons avec un design plus classique. Ce bungalow s'exprime avec sa belle façade blanche et son toit pavillon en brique noire très solide: Son style traditionnel lui permet de s'insérer dans tout type de quartier, sans déranger un éventuel design collectif. Avec une terrasse et un beau jardin verdoyant, le bungalow ouvre ses grandes baies vitrées de l'intérieur, pour offrir à toute la famille 128 m² habitables sur un seul niveau.