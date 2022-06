Une maison en bois qui répond à toutes les attentes!

A l’intérieur le design reflète aussi l'architecture extérieure de la maison et représente également un mélange réussi, de bon goût du design le plus moderne et de l'intimité confortable. Dans l'étage supérieur de la maison se trouvent les chambres à coucher et les salles de bains de la famille. Un des grands points forts de la maison est la niche de lecture confortable qui est à voir à droite dans l'image. Elle a était arrangée devant une grande fenêtre et aménager d’une couchette et d’une bibliothèque pour se détendre et profiter de la vue magnifique de manière des plus confortables. Ici on peut voir passer chaque saison à l’abri et avec confort, lire un livre et laisser errer le regard sur les alentours pittoresques.

Si vous voulez voir un autre projet de ce genre, vous pouvez aussi regarder ici.