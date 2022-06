Objets peu conventionnels au design fou!

La platine vinyle est de nouveau un objet apprécié desconsommateurs, son côté vintage rétro plaît au plus grand nombre. Ainsi, le designer Guillaume Bouvet met ici en valeur cet objet du passé en lui insufflant une nouvelle vie au travers d'un design contemporain, pratique et tout bonnement séduisant. Admirez ce joli bijou au style épuré en noir et blanc dont l'élégance et le charme ne vous laisseront pas de marbre. Des espaces de rangements-vitrines vous permettront de ranger vos vinyles les plus précieux.