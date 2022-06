Mobilier, jeux et plaisir…

Promenez-vous à travers un parc et observez les personnes aux alentours s'assoir sur les bancs publics. Tout d'abord l'on va chercher le banc solitaire, non occupé, car qui veut être importuné ! Si par malheur tous les bancs sont pris alors l'on rejoindra une personne solitaire sur son banc public. Mais attention, l'on prendra bien soin de s'assoir le plus loin possible de l'autre. Anne-Cécile le Borgne, designer d'espace et scénographe, a décidé de mettre fin à cette habitude ! Elle rapproche les gens et invite au contact physique avec son installation de design urbain « Ne me laisse pas tomber ». D'apparence ordinaire le banc est en fait truqué… Trop court, il bascule et alors, l'un appelle l'autre et alors seulement la chanson de Brassens reprend vie !