Restructuration EXTRÊME en Zone Rurale

Aujourd'hui, nous avons choisi de vous faire découvrir la rénovation incroyable d'une vieille propriété de campagne. Le type de maisons qui nous font penser aux maisons de nos grands-mères ou arrière-grands-mères. Ces maisons en pierre typiques qui sont dans nos esprits à mi-chemin entre les bâtiments des grandes villes et des maisons de village. Ce type de construction est précisément à partir de laquelle nous nous intéressons aujourd'hui. Rendons-nous à présent dans la région italienne de Turin, dans une petite ville d'un peu plus de 10.000 habitants. La rénovation de cette bâtisse est tout simplement impressionnante lorsque l'on voit le bâtiment en ruine des premières photos ci-dessous. Rejoignez-nous pour découvrir la transformation étonnante de cette maison à présent dotée d'une personnalité plus rustique et accueillante.