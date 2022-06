9 idées raffinées pour les petites chambres

Les pièces étroites et petites semblent plus grandes quand on ne les surcharge pas de meubles et d'objets de décoration trop différents. En optant pour une chambre au style minimaliste, vous pourrez augmenter l'impression d'espace. Contentez-vous dans ce cas de l'essentiel, à savoir un lit confortable, des éclairages adaptés et quelques espaces de rangement et le tour sera joué.