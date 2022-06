Comment meubler un petit salon?

L'Atelier UOA, dirigé par les architectes Domnine Jobelot et Julien Vever nous démontre ici qu'il est possible d'aménager et meubler un petit salon afin de faire de ce dernier un espace convivial et chaleureux. Le travail de menuiserie a ici transformé complètement le look de ce studio. Le contreplaqué bouleau est à l'honneur et se décline sous toutes les formes claustra, lit-tiroir et autres trappes et placards afin de gagner de l'espace comme l'atteste cette photo. L'ensemble souligné par des tons clairs permet d'agrandir l'espace et de le rendre plus lumineux.