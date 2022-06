Les Plus Beaux Styles de Murs : 5 Exemples Fascinants

Un classique (mais qui reste un incontournable) le revêtement mural en brique ! Esprit loft new-yorkais garanti ! On craque totalement pour le cachet et le caractère que la brique apporte en intérieur. Produit naturel, chaud et noble, il a la qualité d'être fait à base de matières premières naturelles et, pour ne rien gâcher, d'être résistant ! La brique s'accorde avec de nombreux styles. Pour les plus Pop Art, c'est le moment de vous faire plaisir : vous aurez enfin le droit de faire éclater les couleurs flashy. Les amoureux de la grosse pomme y préféreront le bois et son style tout en classe et en sobriété… Dimitri Lobikov, architecte et designer, réalise ici un intérieur au style industriel des plus chaleureux. Pas étonnant lorsque l'on sait que sa philosophie architecturale est la recherche de l'essentiel et le parti pris contemporain.